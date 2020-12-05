Германия рассекретила данные о строительстве "Северного потока – 2"

Германия рассекретила данные о строительстве "Северного потока – 2"
Фото:Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Стало известно название трубоукладчика газопровода

Достраивать "Северный поток – 2" будет "Фортуна". Об этом объявило немецкое Федеральное морское и гидрографическое агентство в навигационном предупреждении.

Как стало известно, баржа "Фортуна", сменившая владельца, будет укладывать трубы в Балтийском море с субботы, 5 декабря, и до конца года, 31 декабря. Об этом пишет РБК.

Судя по данным сайта MarineTraffic, сейчас трубоукладчик "Северного потока – 2" находится в порту Висмар в Германии.

Ранее в США высказались о неизбежном провале строительства российского газопровода. По мнению эксперта, заявления о завершении "Северного потока – 2" являются ложными. На деле же проект якобы не выстоит под давлением американских санкций, заявил он.

Также на днях появилась информация о намерениях президента Штатов Дональда Трампа помешать ввести новые ограничительные меры против российского газопровода. Однако в России усомнились в таком варианте развития событий. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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