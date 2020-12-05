Как сохранить сбережения в кризис: ответ эксперта

Как сохранить сбережения в кризис: ответ эксперта
Деньги. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько правил помогут избежать разорения

Мировая экономика находится в глубоком кризисе из-за последствий пандемии коронавируса. Так что ждать стабилизации финансовых институтов пока не стоит. Попытки угадать, каким будет курс валют, вряд ли увенчаются успехом, убежден известный экономист Максим Кривелевич.

Для того чтобы сохранить свои накопления, следует придерживаться простого правила: свободные деньги и сбережения лучше хранить в валюте, а если требуются дополнительные средства – кредиты нужно брать только в рублях.

Кривелевич также порекомендовал умерить свои аппетиты – растрачивать зарплату подчистую сейчас не время. Наоборот, нужно стараться тратить меньше, чем зарабатываете. Таким образом, можно скопить хотя бы небольшую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

В интервью изданию URA.RU эксперт также отсоветовал пытаться заработать на курсовой разнице. По его мнению, такой источник "дохода" по уровню стабильности ничем не отличается от "шаманничества".

К слову, ранее Максим Кривелевич подчеркивал, что будущий год станет тяжелым временем для россиян. Жители нашей страны продолжат беднеть, а цены будут взмывать вверх. 

Ольга ФЕДОРОВА

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