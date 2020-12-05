Что нельзя дарить на Новый год: приметы и суеверия

Что нельзя дарить на Новый год: приметы и суеверия
Фото: pixabay.com
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Если вы задумались о покупке подарков для друзей и родных, вам пригодится подборка от "Утро.ру"

До Нового года 2021 остаются считанные дни. Подготовка к главному празднику идет полным ходом – самое время решить, чем порадовать друзей и семью. Для новогодних праздников есть немало примет и суеверий, многие относятся и к подаркам. Оказывается, дарить можно далеко не все. Некоторые презенты могут отпугнуть удачу.

Новый год 2021: что нельзя дарить

Мы сделали подборку с самыми популярными предметами, которым не обрадуются суеверные люди.

Кошелек или портмоне

Казалось бы, прекрасный подарок на Новый год – вещь, которая нужна каждому. Однако есть тонкости, о которых нужно помнить, чтобы не отпугнуть удачу. Так, дурной приметой считается дарить пустой кошелек, портмоне или сумку. Это может привести к материальным потерям и финансовым неудачам. Однако выход есть, и довольно простой. Просто положите туда монетку. Маленькая хитрость поможет привлечь деньги в дом человека, которому вы преподнесли подарок.

Часы

Такой дар сулит скорую разлуку. Кроме того, некоторые верят, что подаренные часы "воруют" время – человек все время будет опаздывать.

Свечи

Такая приятная мелочь, как свечи, тоже попала в черный список подарков на Новый год. Народные приметы говорят, что такой презент может накликать беду. Суеверные люди считают, что это к скорым похоронам.

Ножи и ножницы

Острые и режущие предметы тоже не стоит дарить. Ножи, инструменты для маникюра и прочее сулят бесконечные ссоры и даже несчастные случаи.

Посуда

В преддверии праздников на витринах магазинов появляется множество красивых тарелочек, кружек, блюд – ну как тут устоять? Однако суеверные люди говорят, что дарить пустую посуду – плохая примета. Это, как и пустой кошелек, может привести к разорению. Но не спешите расстраиваться – достаточно положить что-то в посуду, которую дарите, и презент получит положительную энергетику. Это могут быть конфеты, печенье, орешки, цветы, если купили вазу.

О том, что год Быка сулит всем знакам зодиака в денежной сфере, читайте в нашем гороскопе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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