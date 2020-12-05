Россиянам будет проще получить пособия и льготы

Все, кому положены деньги от государства, получат уведомления автоматически

Порядок информирования россиян утвердил премьер Михаил Мишустин. С декабря граждане смогут узнать о положенных им льготах и пособиях на сайте госуслуг. Об этом говорится на  сайте правительства.

В личном кабинете можно будет узнать все подробности о персональных выплатах. Важно дать согласие на получение уведомлений от портала госуслуг, чтобы оповещения приходили исправно. Информацию о выплатах на сайте получат пенсионеры, безработные, молодые родители и другие россияне, которым положены льготы и пособия.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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