Россиянам будет проще получить пособия и льготы

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Порядок информирования россиян утвердил премьер Михаил Мишустин. С декабря граждане смогут узнать о положенных им льготах и пособиях на сайте госуслуг. Об этом говорится на сайте правительства.
В личном кабинете можно будет узнать все подробности о персональных выплатах. Важно дать согласие на получение уведомлений от портала госуслуг, чтобы оповещения приходили исправно. Информацию о выплатах на сайте получат пенсионеры, безработные, молодые родители и другие россияне, которым положены льготы и пособия.
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