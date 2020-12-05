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На видеовстрече Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России – 2020" произошел забавный случай.
К президенту обратился итальянец Валерио Занетти, который живет в Красноярске. "Простой преподаватель", как он сам себя назвал, заявил, что мечтает получить российское гражданство. Несмотря на то, что не француз и не актер – очевидно, мужчина таким образом подколол Жерара Депардье, у которого, как известно, уже есть заветный паспорт РФ. Его слова о гражданстве – это "тонкий намек", заключил итальянец.
Непосредственность Занетти развеселила Путина.
"Тоньше не бывает", – ответил президент, рассмеявшись.
Глава государства пообещал решить вопрос с паспортом, отметив, что у России добрые отношения с Италией. Две страны связаны исторически очень глубоко, подчеркнул Путин.
Ранее забавный случай произошел во время одного из совещаний президента, которое проходило так же в видеоформате. В кадр попала маленькая девочка, которая устала от взрослых разговоров и прилегла отдохнуть, не стесняясь главу страны.
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