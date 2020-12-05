"Тонкий" намек итальянца на российский паспорт насмешил Путина: видео

"Тонкий" намек итальянца на российский паспорт насмешил Путина: видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Простой преподаватель умудрился не только развеселить президента, но и подколоть Депардье

На видеовстрече Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России – 2020" произошел забавный случай.

К президенту обратился итальянец Валерио Занетти, который живет в Красноярске. "Простой преподаватель", как он сам себя назвал, заявил, что мечтает получить российское гражданство. Несмотря на то, что не француз и не актер – очевидно, мужчина таким образом подколол Жерара Депардье, у которого, как известно, уже есть заветный паспорт РФ. Его слова о гражданстве – это "тонкий намек", заключил итальянец.

Непосредственность Занетти развеселила Путина.

"Тоньше не бывает", – ответил президент, рассмеявшись.

Глава государства пообещал решить вопрос с паспортом, отметив, что у России добрые отношения с Италией. Две страны связаны исторически очень глубоко, подчеркнул Путин.

Ранее забавный случай произошел во время одного из совещаний президента, которое проходило так же в видеоформате. В кадр попала маленькая девочка, которая устала от взрослых разговоров и прилегла отдохнуть, не стесняясь главу страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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