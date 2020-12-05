Отвернулись самые близкие: одряхлевшего Горбачева бросили наследницы

Отвернулись самые близкие: одряхлевшего Горбачева бросили наследницы
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последний генсек СССР ведет аскетичный образ жизни

Фигура Михаила Горбачева вызывает немало интереса даже у представителей нового поколения. Человек, который по мнению многих, пустил под нож Советский Союз, пережил разваленную им страну уже почти на 30 лет. В марте будущего года Михаил Сергеевич отпразднует 90-летие. О том, как живет первый и единственный президент СССР, в  своей документальной киноленте "Горбачев. Рай" показал режиссер Виталий Манский.

Премьера фильма сопровождалась одиночным пикетом в столице. Житель России обвинял Горбачева в крахе СССР. Сейчас Михаил Сергеевич мало напоминает бывшего вершителя судьбы целой империи. Горбачев живет на служебной даче в Московской области. Также в распоряжении бывшего генсека есть квартира в столице, передает "Московский комсомолец".

Самым близким человеком заметного политического деятеля остался его помощник. Любимая супруга Раиса Максимовна много лет назад умерла, а дочь с двумя внучками проживают в Германии. Наследницы давно перестали навещать именитого родителя.

Так что свой век виновник краха империи доживает в одиночестве. Годы берут свое – теперь Горбачеву даже тяжело подняться с кресла. Бывший генсек передвигается при помощи специального приспособления. Из-за тяжелого физического состояния Михаил Сергеевич практически нигде не бывает. Все, что осталось у экс-президента СССР – это верный помощник и воспоминания о былых свершениях.

К слову, недавно Михаил Горбачев высказался о возрождении Советского Союза. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Вакцинация от коронавируса в Москве: что нужно знать

Главное о прививках от COVID-19 - в нашем обзоре

Американское СМИ внесло Путина в отдельный список "главных людей" 2020 года

Главу РФ обошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей