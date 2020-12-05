Последний генсек СССР ведет аскетичный образ жизни

Фигура Михаила Горбачева вызывает немало интереса даже у представителей нового поколения. Человек, который по мнению многих, пустил под нож Советский Союз, пережил разваленную им страну уже почти на 30 лет. В марте будущего года Михаил Сергеевич отпразднует 90-летие. О том, как живет первый и единственный президент СССР, в своей документальной киноленте "Горбачев. Рай" показал режиссер Виталий Манский.

Премьера фильма сопровождалась одиночным пикетом в столице. Житель России обвинял Горбачева в крахе СССР. Сейчас Михаил Сергеевич мало напоминает бывшего вершителя судьбы целой империи. Горбачев живет на служебной даче в Московской области. Также в распоряжении бывшего генсека есть квартира в столице, передает "Московский комсомолец".

Самым близким человеком заметного политического деятеля остался его помощник. Любимая супруга Раиса Максимовна много лет назад умерла, а дочь с двумя внучками проживают в Германии. Наследницы давно перестали навещать именитого родителя.

Так что свой век виновник краха империи доживает в одиночестве. Годы берут свое – теперь Горбачеву даже тяжело подняться с кресла. Бывший генсек передвигается при помощи специального приспособления. Из-за тяжелого физического состояния Михаил Сергеевич практически нигде не бывает. Все, что осталось у экс-президента СССР – это верный помощник и воспоминания о былых свершениях.

К слову, недавно Михаил Горбачев высказался о возрождении Советского Союза.