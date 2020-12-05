Путин лично поблагодарил победительницу конкурса "Большая перемена"

Глава государства пообщался с девушкой и пожелал ей успехов

Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с волонтерами – мероприятие прошло в видеоформате. Во время онлайн-конференции президент пообщался с юной победительницей "Большой перемены" Натэллой Дьячковой.



Совместно с другими участниками девушка создала полезный проект для школьников. Волонтеры помогают учащимся, которые испытывают сложности с учебой, восполнить пробелы в знаниях. Некоторые предметы стало немного сложнее изучать из-за пандемии коронавируса – школьники учатся дистанционно.

Путин лично поблагодарил девушку за вклад в учебный процесс. Он стал прекрасным дополнением к тем решениям, которые приняло правительство. Президент особо отметил, что по сравнению с другими странами в условиях коронавируса Россия лучше справилась с организацией учебного процесса.

Поинтересовался глава государства и планами юной победительницы. Натэлла намерена учиться в МГУ на психологическом факультете. После университета девушка хочет открыть свой центр развития детей. Путин пожелал ей удачи и призвал других школьников брать с нее пример.