Стартовал набор волонтеров на Специальную Олимпиаду

Стартовал набор волонтеров на Специальную Олимпиаду
Казань. Фото: pixabay.com
Игры для людей с отклонениями в умственном развитии пройдут в Казани

На онлайн-форуме #МЫВМЕСТЕ начался набор волонтеров на программу Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани в январе 2022 года. Участие в играх примут до 3 тысяч делегатов из 110 стран мира. 

Ожидается, что в Специальной олимпиаде будут задействованы 3 тысячи волонтеров. Об этом было объявлено в рамках форума #МЫВМЕСТЕ в День Добровольца. 

Казань уже готова принимать гостей. 

"Волонтерское движение растет и становится большим сообществом очень сильных, перспективных и благородных людей", – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Всего в программу будет включено 7 видов спорта, которые пройдут на различных площадках города. Спортсмены уже начали подготовку к играм и пообещали сделать все возможное, чтобы достигнуть высоких результатов. 

"Для нас большая честь получить право проведения таких игр. В России 128 тысяч атлетов, которые регулярно занимаются и принимают участие в подобных спортивных соревнованиях", – заявил генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев.   

Юлия МИХАЙЛОВА

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