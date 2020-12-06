Игры для людей с отклонениями в умственном развитии пройдут в Казани

На онлайн-форуме #МЫВМЕСТЕ начался набор волонтеров на программу Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани в январе 2022 года. Участие в играх примут до 3 тысяч делегатов из 110 стран мира.

Ожидается, что в Специальной олимпиаде будут задействованы 3 тысячи волонтеров. Об этом было объявлено в рамках форума #МЫВМЕСТЕ в День Добровольца.

Казань уже готова принимать гостей.

"Волонтерское движение растет и становится большим сообществом очень сильных, перспективных и благородных людей", – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Всего в программу будет включено 7 видов спорта, которые пройдут на различных площадках города. Спортсмены уже начали подготовку к играм и пообещали сделать все возможное, чтобы достигнуть высоких результатов.

"Для нас большая честь получить право проведения таких игр. В России 128 тысяч атлетов, которые регулярно занимаются и принимают участие в подобных спортивных соревнованиях", – заявил генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев.

