Глава Пермского края поучаствовал в ремонте центра помощи детям-инвалидам

Власти региона поддерживают движения, помогающие людям с ограниченными возможностями

5 декабря в России прошел День добровольца. В эту значимую субботу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин помогал ремонтировать здание, которое получила организация "Счастье жить". В помещении будет открыт Центр помощи детям-инвалидам, который, по мнению главы региона, может стать лучшим в России.

Махонин участвовал в установке звукоизоляционные панели в комнате, которая в будущем станет барабанной студией первого в регионе Центра развития детей с особыми образовательными потребностями. Глава Пермского края обратил внимание на то, что перед открытием Центра нужно проделать еще немало подготовительной работы. Ремонтируют же заведение волонтеры.

Как подчеркнул Махонин, во время пандемии ценно то, что в регионе есть добровольческие и волонтерские движения. Он отметил, что люди, которые входят в такие движения, оказывают помощь россиянам с ограниченными возможностями, а также пожилым. Губернатор Пермского края заявил, что власти поддерживают их идеи, например, "Счастью жить" выделили помещение на безвозмездной основе.

"С учетом уникальных технологий, которые будут здесь применяться, у "Дома Счастье жить" есть шансы стать лучшим в стране Центром помощи детям-инвалидам",

– добавил Махонин.

По его словам, организация получила шанс помогать большому количеству детей – до десяти тысяч в год. С такой поддержкой ребята, уточнил губернатор, смогут адаптироваться в обществе без проблем.

Анастасия Гилева, руководитель организации "Счастье жить", провела экскурсию по зданию, продемонстрировав то, что добровольцы смогли сделать за три года. Волонтеры приходят каждый четверг и субботу.



"Это и родители детей с инвалидностью, и наши партнеры, и друзья",

– сказала Гилева, отмечается на сайте губернатора.

Она уточнила, что на президентский грант волонтерам удалось обустроить зал танго, а также подготовить помещение для капитального ремонта, в котором будет янтарная сенсорная комната. Там появится янтарная перегородка "Дождь", которая будет идти во всю высоту комнаты, а также стол для рисования янтарным песком. Потолок помещения будет напоминать зеркало.

В Центре также хотят разместить комнату сенсорной разгрузки, кабинет поведенческого анализа и АВА-терапии, организовать конференц-зал, зал для йоги в гамаках, а еще логопедический пункт и нейропсихологический кабинет. Планируется, что список процедур и кабинетов для детей с ограниченными возможностями будет только расти.

Помещение в два этажа на шоссе Космонавтов, 181а в Перми передали благотворительной организации в безвозмездное пользование на десять лет в августе 2020 года. Такое распоряжение отдал Дмитрий Махонин.

