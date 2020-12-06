В эти дни возможно недомогание

Россиян предупредили о сильных магнитных бурях. По прогнозам сотрудников Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первые перепады магнитного поля начнутся уже 10 декабря.

Спустя 7 дней начнется более мощная буря, действие которой продлится несколько дней. Пик придется примерно на 19 декабря. Последние магнитные колебания начнутся в конце декабря – 26 числа, а затем в предновогодний период – с 28 по 31 декабря, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Из-за магнитных бурь в эти дни метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Возможны обострения хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Для того, чтобы улучшить самочувствие рекомендуется больше времени проводить на улице, сбалансировать свой рацион, отказаться от приема жирной и тяжелой пищи и чрезмерных физических нагрузок. Также полезен будет продолжительный сон.

Ранее "Утро.ру" рассказало об астрономических событиях в декабре этого года.