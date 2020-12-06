Путин пошутил о пропавшем участнике совещания - видео

Путин пошутил о пропавшем участнике совещания - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ продемонстрировал свое отменное чувство юмора

На этой неделе глава России Владимир Путин провел совещание, касающееся вопросов нефти и газа. Однако встреча с представителями этой сферы экономики не началась вовремя. 

Сначала стало известно, что на месте нет председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон. Путин обратил внимание на то, что кресло рядом с ним пустует. В этот же момент обнаружилось, что оператор пришел в кабинет без штатива.

Президент России поиронизировал, что "у нас нет Михельсона", а "у вас – штатива". Однако, подчеркнул Путин, это пустяк, ведь сначала надо отыскать Михельсона. Потом председатель совета пришел, а вот штатив все никак не могли найти. Тогда Путин в шутку удивился, что Михельсона нашли, а штатив – до сих пор нет. Лидер россиян поинтересовался, как же ему начать совещание, передают "Вести". 

Ранее намек итальянца на российский паспорт насмешил Владимира Путина. 

Полина ИВАНОВА

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