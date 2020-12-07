Россиян хотят лишить длинных новогодних выходных

Россиян хотят лишить длинных новогодних выходных
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это объясняют вредом для здоровья населения

Бывший санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных. Он полагает, что подобное плохо влияет не только на экономику страны, но и на здоровье россиян.

Онищенко рассказал, что в такой период больницы испытывают колоссальные нагрузки – подобное происходит во всех регионах страны, пишет МИР24

"Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо", – рассказал он РИА "Новости". 

Он подчеркнул, что в этом году ситуация может оказаться гораздо плачевней. Если раньше нагрузка на больницы ослаблялась тем, что часть населения уезжала за границу, что сейчас, в связи с пандемией коронавируса, ждать такого не приходится, пишет URA.RU

Помимо прочего, говорит академик, длинные новогодние выходные плохо сказываются и на экономике страны. Онищенко рассказал, что в 90-е длинные праздники имели место, однако сейчас необходимости в подобном нет.

"Людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать", – добавил он.

В пример он привел другие страны, где после празднования Нового года люди вскоре выходят на работу. Справедливой альтернативой новогодним каникулам, считает Онищенко, станет выходной 31 декабря. 

К слову, некоторое время назад в России предложили сделать последний день в году выходным для всех россиян. Однако распространять подобную меру по всей территории страны не стали. Сейчас в каждом регионе власти могут самостоятельно решать, нужно ли делать 31 выходным – в некоторых подобную инициативу приняли.

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Онищенко когда уже угомониться!!! Работа в нашей стране плохо влияет на здоровье....а если не бухать, а с детьми на коньках и лыжах покататься - то это на пользу!
Гость
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Гость
И правильно, давно пора!!!! 10 дней смотреть зомби ящик, где целыми днями одно и тоже: короновирус, выборы президента в США, реклама, каждые 15 минут (не переключайтесь...), кто сколько изменял мужу (жене) - введено в разряд достоинства, Она и ее мужчины, Он и его женщины и т.д. и т.п. С ума сойти возможно от этого 10 дней. Вот и приходится пить самогон, на "казенку" денег нет. ...все выходные. Поехать куда то денег нет, тут бы хватило на еду..не до хорошего
Портрет дебила... Нормальный человек найдет чем заняться и проведет выходные с пользой для семьи. А для тебя пьяни какая разница выходные или нет?
Гость
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Чего уж новогодних каникул лишить. Тогда уж и очередного отпуска. 24 дня запоя - перебор.
Гость
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Отпуска тоже отменить. их аж в среднем 28 дней, а это в 2.8 раза вреднее чем новогодних.
Гость
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И правильно, давно пора!!!! 10 дней смотреть зомби ящик, где целыми днями одно и тоже: короновирус, выборы президента в США, реклама, каждые 15 минут (не переключайтесь...), кто сколько изменял мужу (жене) - введено в разряд достоинства, Она и ее мужчины, Он и его женщины и т.д. и т.п. С ума сойти возможно от этого 10 дней. Вот и приходится пить самогон, на "казенку" денег нет. ...все выходные. Поехать куда то денег нет, тут бы хватило на еду..не до хорошего
Гость
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Трудитесь, Путину нужны рабы. Рабы не должны отдыхать.
Гость
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Александр
Конечно нужно сократить разумно эти длинные запойные выходные
А ты не уходи в запой и проблем не будет.
Андрей
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31+1 ,а 2 на работу
Гость
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Александр
Или разрешить для желающих брать выходные за свой счет
Что значит для желающих? Производство-это команда. А касаемо алкоголя,то не все уходят в запои. И кто муже дети,которым тогда тоже надо сокращать каникулы.
Александр
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Или разрешить для желающих брать выходные за свой счет
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