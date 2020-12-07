Это объясняют вредом для здоровья населения

Бывший санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных. Он полагает, что подобное плохо влияет не только на экономику страны, но и на здоровье россиян.

Онищенко рассказал, что в такой период больницы испытывают колоссальные нагрузки – подобное происходит во всех регионах страны, пишет МИР24.

"Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо", – рассказал он РИА "Новости".

Он подчеркнул, что в этом году ситуация может оказаться гораздо плачевней. Если раньше нагрузка на больницы ослаблялась тем, что часть населения уезжала за границу, что сейчас, в связи с пандемией коронавируса, ждать такого не приходится, пишет URA.RU.

Помимо прочего, говорит академик, длинные новогодние выходные плохо сказываются и на экономике страны. Онищенко рассказал, что в 90-е длинные праздники имели место, однако сейчас необходимости в подобном нет.

"Людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать", – добавил он.

В пример он привел другие страны, где после празднования Нового года люди вскоре выходят на работу. Справедливой альтернативой новогодним каникулам, считает Онищенко, станет выходной 31 декабря.

К слову, некоторое время назад в России предложили сделать последний день в году выходным для всех россиян. Однако распространять подобную меру по всей территории страны не стали. Сейчас в каждом регионе власти могут самостоятельно решать, нужно ли делать 31 выходным – в некоторых подобную инициативу приняли.