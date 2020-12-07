Нововведение ПФР оставит без выплаты миллионы граждан

Нововведение ПФР оставит без выплаты миллионы граждан
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эксперт оценил предложение вдвое повысить стаж для выхода на пенсию

В России предложили провести очередную пенсионную реформу – увеличить необходимый для получения льгот трудовой стаж с 15 до 30 лет. Идею специалистов Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС раскритиковал экономист Максим Кривелевич.

По мнению эксперта, такие меры "не только людоедские", но и "экономически бессмысленные". Нищее население не пойдет стране на пользу, ведь у граждан должна быть возможность создавать спрос. А полпроцента богатых людей, в то время как остальные будут собирать хворост в лесу, экономику государства не спасут.

"Для экономики полезно только одно – делать людей богаче, чтобы им было, за счет чего потреблять",

– объяснил Максим Кривелевич. Он также с иронией добавил: если россиян хотят просто оставить без денег, тогда нужно установить минимальный трудовой стаж в 350 лет или платить по нулю рублей, передает URA.RU.

Помимо повышения пенсионного стажа специалисты также предложили увеличить взносы в ПФР с 22% до 25%. Эта мера, по словам Эльвиры Тучковой, оставит без пенсии тех, кто работает неофициально и получает зарплату в конвертах, отмечает РИА ФАН.

Ранее Максим Кривелевич рассказал, как сохранить накопления в период кризиса.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Это преступление против народа. Они забыли или просто не знают,что в 90е миллионы россиян зарабатывали где придется и в большинстве стажа не было. Отчет надо вести когда была создана электронная система.
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