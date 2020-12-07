Как украсить дом к Новому году 2021: советы астрологов

Как украсить дом к Новому году 2021: советы астрологов
Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com
Нужно избегать ярких цветов в декорациях

Меньше чем через четыре недели наступит Новый год 2021, символом которого является Белый Металлический Бык. Астрологи рассказали, как правильно украсить квартиру, чтобы переманить на свою сторону удачу и благополучие.

Первое правило, которым нужно руководствоваться при выборе декораций – Бык не любит слишком ярких цветов. Под особым запретом находится красный, так как он вызывает агрессию у рогатых животных.

Лучше использовать следующие цвета – белый, серебристый, серый или черный. Кроме того, прекрасно подойдут природные оттенки, ведь они будут напоминать символу года о бескрайних просторах – земле, траве и воде.

Второе правило связано с тем, что Бык любит простоту и скромность. Стоит отказаться от чрезмерной помпезности и отдать предпочтение сдержанному стилю – минимализму.

Например, вместо нарядной елки можно использовать ветви пихты, обмотанные гирляндой теплого желтого оттенка. Также не стоит "перегружать" пространство обилием мишуры и прочими бросающимися в глаза украшениями.

Ранее "Утро.ру" рассказало, от каких подарков стоит отказаться в Новый год 2021. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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