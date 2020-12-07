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Жители Индии стали обращаться к медикам с симптомами неизвестного заболевания. Об этом сообщили местные СМИ.
5 декабря признаки болезни проявились у 45 человек. На сегодняшний день госпитализировали 315 пациентов. Также стало известно, что житель города Элуру на юге страны скончался.
Заболевшие жалуются на головокружение, головную боль и симптомы эпилепсии. При этом тесты на коронавирус у них оказались отрицательными, пишет The Hindu.
Некоторые пациенты также страдали от рвоты и жжения в глазах. В местных органах здравоохранения сообщили, что признаков вирусной инфекции у них нет, передает "Свободная пресса". Сейчас специалисты проверяют версию с отравлением продуктами или загрязненным воздухом.
Российский шпион якобы пытался выведать данные об отравляющем веществе
Такая информация появилась на сайте Госдепартамента США