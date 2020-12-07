Светит 20 лет тюрьмы: российских журналистов в Турции могут наказать за шпионаж

Дело сотрудников НТВ передали в суд

Журналистов НТВ, которые были задержаны в столице Турции на прошлой неделе, могут посадить в тюрьму на 20 лет. 

За неразрешенные съемки на военных объектах в Турции дают от 2 до 5 лет. Если же докажут, что это было сделано с целью шпионажа, то отправят в заключение на срок 15 – 20 лет.

Ранее говорилось, что россиянам грозит такое серьезное обвинение – в шпионаже. Об этом осведомленный о произошедшем источник в Стамбуле.

До этого стало известно, что дело задержанных сотрудников НТВ уже поступило в суд. Там готовятся к его рассмотрению, передает РИА "Новости" со ссылкой на собеседника.

По информации турецкого МИД, журналистов программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина остановили неподалеку от Стамбула за нарушение правил работы. Дипломаты из Стамбула заявили, что у россиян отсутствовали аккредитация и разрешение на съемку.  

Сотрудников НТВ задержали в пятницу, 4 декабря. Они сразу перестали выходить на связь, не отвечали на звонки и сообщения. Вместе с ними был схвачен гражданин Турции, отмечает телеканал "360".

Полина ДОРОЖКИНА

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Надо сразу же отловить в России несколько турок и обвинить в ШПИОНАЖЕ в пользу АМЕРИКИ И ТУРЦИИ.
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