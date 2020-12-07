Для получения денежного содержания от государства через 10 лет работать придется больше, чем предусмотрено нынешним законодательством

Проведенная в 2018 г. пенсионная реформа обеспечила ежегодное увеличение денежных пособий старикам на сумму, превышающую размер инфляции. Но принятые меры будут иметь положительный эффект до 2030 г., потом пенсии вновь начнут снижаться. Поэтому государству придется предпринимать новые меры для индексации выплат пенсионерам. Об этом предупредил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По его мнению, еще лет 15 пенсионный возраст никто трогать не будет. Вопрос о его повышении могут поставить после 2040 г., при условии, что уровень продолжительности жизни в России будет повышаться. Хотя во многих развитых странах государственные пенсии по старости уже назначаются только после 67 лет.

У нас же более правильной мерой будет повышение требований к трудовому стажу, считает эксперт.

"С 2030 года целесообразно начать повышать трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии по старости, например, по 1 году в год до 30 лет",

– приводит "МК" мнение Горлина. По его словам, это позволит обеспечить рост пенсий после 2030 г. не только выше инфляции, но и относительно заработной платы.

В соответствии с реформой пенсионного законодательства в РФ возраст граждан, имеющих право на страховые выплаты по старости, постепенно повышается и в 2028 г. достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В 2021 г. на пенсию смогут выйти россиянки, рожденные в первом полугодии 1965 г., после исполнения 56,5 лет, и россияне, родившиеся в первом полугодии 1960 г., после исполнения 61,6 лет. При этом у них должно быть не менее 12 лет трудового стажа, а индивидуальный пенсионный коэффициент (балл) составлять не менее 21.

При этом власти не оставляют надежд заставить граждан самих копить себе на старость, хотя накопительные пенсии в очередной раз заморозили на год.