Образы, явившиеся во время отдыха, могут помочь разобраться в грядущем дне

Нередко мужчины снятся к определенным событиям, которые должны произойти накануне. По словам экспертов, статные, красивые представители сильного пола, явившиеся в сновидениях, знаменуют наступление безбедной и богатой на события поры, а не самые симпатичные и угрюмые – к престоящим трудностям и испытаниям.

Сонник Миллера

Если к вам во сне явился мужчина пожилого возраста, то в таком случае речь идет о долгой жизни, которая оборвется лишь в преклонной старости. Злые представители сильного пола символизируют печаль, а агрессивные предупреждают о поре переживаний за того, кого вы когда-то считали своим близким другом.

Сонник Ванги

Если же тот, кто вам приснился, знаком в реальной жизни, то не исключено, что смысловой нагрузки и пророческого исхода у сна вовсе нет. Впрочем, к вам может явиться предмет ваших постоянных мыслей.

Любимый, одетый во все черное, может явиться, чтобы предупредить о грозящей опасности, для противостояния которой необходимо проявить собранность и находиться в постоянной бдительности. Незнакомцы же могут прийти к вам во сне с нежданными новостями об интригах и долгожданной романтике с невероятными и захватывающими приключениями.

Сонник Фрейда

Здесь все упирается в личность человека, которому снится сон. Если речь идет о мужчине, то подобное сновидение может указывать на появление неожиданного соперника, грозящего неудачей на личном фронте, собственные страхи, неуверенность и комплексы. Прекрасный пол же может видеть в образе мужчины во сне недостаток любви, заботы и ласки. Следует обратить внимание на возраст, внешность и поведение потенциального избранника. Такими деталями вы можете руководствоваться в реальной жизни.

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