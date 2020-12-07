Столицу полуострова спасет артезианская скважина

В Крыму стало еще меньше воды. В Аянском хранилище ее хватит на 8 дней. Однако на снабжение жителей Симферополя это не повлияет, заявил руководитель ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Вода подается в столицу полуострова из-под земли. А с помощью производимой "Чеченпроектом" врезки перемычки можно будет перехватить ее со скважины.

Это позволит сократить забор воды из хранилища Симферополя почти в полтора раза. Благодаря чему срок его работы значительно возрастет. Никаких рисков, связанных с нехваткой воды не ожидается, отметил Баженов, передает "Крымское информагантство".

Если же произойдет что-то экстренное и водоснабжения региона прекратится, то будут установлены опреснительные сооружения. Об этом на совещании по ситуации рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пишут "Вести Крым".

А в Ялте ситуация оставляет желать лучшего. Из-за крайне минимального притока в местное водохранилище в городе сократили подачу воды. На следующей неделе жители города смогут получать ее не больше шести часов в день: три часа утром и столько же вечером, отмечает издание.

В городе подготовлены места для резервных емкостей для воды. Местному населению, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства полуострова Дмитрия Черняева, в ближайшие дни сообщат, когда на их улице можно будет набрать воды. В больницы и на другие соцобъекты вода будет подаваться в постоянном режиме, заявила врио главы администрации Ялты Янина Павленко, передает "Крым 24".

Ранее стао известно о сильном истощении запасов воды в хранилищах Крыма из-за длительной засухи в ноябре. В начале декабря их объем снизился больше чем вдвое по сравнению с таким же периодом прошлого года.