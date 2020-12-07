Хакасские медработники выступили за защиту свободы слова

Неравнодушные жители подвергаются давлению за открытые заявления по проблемах республики со здравоохранением

Медработники Хакасии решили обратиться к парламентариям Верховного совета и муниципалитета республики, а также отделению КПРФ и представителям правительства региона. По словам авторов, местные власти решили устроить месть сотрудникам СМИ и блогерам, осмелившимся раскрыть правду о положении здравоохранительной системы республики во время второй волны коронавирусной инфекции.

Многочисленные медики, в том числе работники бригад скорой помощи и фельдшеры, решили написать коллективное обращение, в котором призвали к защите свободы слова. В настоящее время по всему региону собираются необходимые подписи. Обращение направлено в адрес всех причастных к заявлению в полицию о некой "группе экстремистов", якобы действующей в регионе. По словам медиков, такая реакция вызывает недоумение.

Инициаторы заявляют, что в Хакасии сложилась тяжелая ситуация с оказанием помощи зараженным. В регионе имеются проблемы с необходимыми лекарствами, а местные власти допускают организационные ошибки. Также в обращении отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе улучшилась после активности средств массовой информации и отдельных неравнодушных жителей.

Под заявлением медики призывают одуматься депутатов, которые подписались под заявлением об "экстремизме". Медперсонал просит не вешать подобные ярлыки на тех, кто указывает на наличие проблем в здравоохранительной системе республики.