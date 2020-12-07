Среди необходимых ингредиентов – курица, сыр, яйца, картофель и другие

Предновогодняя пора – время больших растрат. Необходимо купить подарки, а также продукты к праздничному столу. Из-за сильного подорожания некоторые привычные угощения становятся недоступными. "Утро.ру" сделало подборку блюд, которые порадуют не только своей простотой, но и недорогой ценой ингредиентов.

Жульен с курицей

Ингредиенты: одна куриная грудка, двенадцать тарталеток, одна луковица, 100 миллилитров сливок 20%-ной жирности, 150 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Помойте куриную грудку и нарежьте ее небольшими кубиками. Отварите в солоноватой воде.

Мелко нарежьте лук. Обжарьте его на растительном масле.

К луку добавьте грудку и сливки. Тушите в течение пяти минут.

Пропустите сыр через мелкую терку. Разложите полученную смесь по тарталеткам и сверху присыпьте их сыром.

Мясная закуска в лаваше

Ингредиенты: два листа лаваша, 200 граммов копченостей, три листа пекинской капусты, один лук, один помидор, один маринованный огурец, 100 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Нарежьте копчености мелкими кубиками, а овощи – соломкой.

Натрите сыр на мелкой терке.

Смешайте копчености, капусту, лук, помидор, огурец и сыр. Заверните начинку в лаваш, а затем отправьте закуску на сковородку. Не добавляя растительного масла, продержите рулеты до тех пор, пока обе его стороны не подрумянятся.

Картофельные крокеты

Ингредиенты: два куриных яйца, 900 граммов картофеля, один пучок укропа, десять граммов петрушки, две столовые ложки манной крупы, 50 граммов твердого сыра, четыре столовые ложки панировочных сухарей, три столовые ложки муки, специи.

Приготовление:

Очистите и помойте картофель. Сварите его, после чего превратите в пюре.

Пропустите сыр через мелкую терку и добавьте ингредиент в пюре. Тщательно взбейте смесь с помощью блендера.

В массу добавить одно сырое яйцо, манную крупу, измельченную зелень и специи. Перемешайте смесь, после чего сформируйте из нее шарики.

Обваляйте шарики в муке, яйце и панировочных сухарях, а затем обжарьте на растительном масле.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как хорошо отметить Новый год 2021, но при этом не разориться.