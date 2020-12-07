Эстония начала огораживаться от России колючей проволокой

Эстония начала огораживаться от России колючей проволокой
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
В Европе полагают, что это обеспечит безопасность Союза

На границе Эстонии с Россией установили первый километр забора с колючей проволокой – участок располагается на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

"Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит", – рассказал он в эфире ERR, передает "Интерфакс". 

Он заявил, что еще активные работы продолжаются на участке, длиной в восемь километров. Там обустроят необходимую инфраструктуру, включающие в себя дороги для патрулирования, системы связи, канализация и электроснабжение. 

"Этот участок границы имеет двоякое значение. Во-первых, практическое, а во-вторых, граница имеет очень большое символическое и политическое значение", – заявил министр внутренних дел Эстонии Алар Ланеман.

По его словам, благодаря этому забору Европейский союз и НАТО смогут оградиться от угрозы, в результате чего жить в Союзе станет безопаснее. 

Напомним, строительство ограждение на границе с Россией началось 27 июля в точке, где сходятся рубежа с Эстонией и Латвией. Оттуда строительство постепенно продвигается к северному побережью. Первый этап работ планируют завершить через три года. 

Граница между Эстонией и Россией пролегает на расстоянии 135 километров. На сухопутном участке собираются установить электронную охранную систему, использовать беспилотники, а любое пересечение границы фиксировать сенсорами. На болотистом участке, протяженностью около 100 километров, решили, что нет практического смысла ставить забор – реки будут служить естественным ограничением прохода. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Тормознутый ээээээээээээстонец
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"... емы связи, канализация..." вот и я так думаю, шо канализацию надо в первую очередь , а то обосравшиеся герои-проебалты своим <цензура> усю гейропу загадят
Гость
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Граница между Эстонией и Россией пролегает на расстоянии 135 - НИЧЕГО ДОСТРОЯТ...физического воздействия конечно не ах-ти, однако психологического есть и будет.... Надо вообще по периметру окружить ....и,и,и как была с 1917 пусть живут на века за колючкой (им к этому не привыкать)...ну хотябы пока не научатся что с соседями надо жить в дружбе и взаимо ...а не как "старший брат" !!!
Гость
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Яценюк наверняка мастер-класс провёл,как распиливать бюджет под эту тему
Гость
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Вокруг башки проволоку накрутите!!!
М
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главное чтоп не как со свинофермой начали строить забор все разворовали и на багамы,кролик не дурак,еще бы чипировать приебалтов,вдруг начнут разбегаться в поисках еды,в россии видели как в кружевном белье разбегаются кастрюли,им не забор и ров не помеха
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