В Европе полагают, что это обеспечит безопасность Союза

На границе Эстонии с Россией установили первый километр забора с колючей проволокой – участок располагается на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

"Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит", – рассказал он в эфире ERR, передает "Интерфакс".

Он заявил, что еще активные работы продолжаются на участке, длиной в восемь километров. Там обустроят необходимую инфраструктуру, включающие в себя дороги для патрулирования, системы связи, канализация и электроснабжение.

"Этот участок границы имеет двоякое значение. Во-первых, практическое, а во-вторых, граница имеет очень большое символическое и политическое значение", – заявил министр внутренних дел Эстонии Алар Ланеман.

По его словам, благодаря этому забору Европейский союз и НАТО смогут оградиться от угрозы, в результате чего жить в Союзе станет безопаснее.

Напомним, строительство ограждение на границе с Россией началось 27 июля в точке, где сходятся рубежа с Эстонией и Латвией. Оттуда строительство постепенно продвигается к северному побережью. Первый этап работ планируют завершить через три года.

Граница между Эстонией и Россией пролегает на расстоянии 135 километров. На сухопутном участке собираются установить электронную охранную систему, использовать беспилотники, а любое пересечение границы фиксировать сенсорами. На болотистом участке, протяженностью около 100 километров, решили, что нет практического смысла ставить забор – реки будут служить естественным ограничением прохода.