Ранее сообщалось, что террориста захоронили с особыми почестями

Тело 18-летнего Абдулаха Анзорова, расправившегося со школьными учителем во Франции, доставлено в Чечню. Погибший уже похоронен на кладбище в селе Шалажи по правилам ислама, сообщила член Совета по права человека при главе республики Хеда Саратова.

Член совета не стала уточнять дату похорон. Саратова сообщила, что погибшего похоронили по всем похоронным обрядам на сельском кладбище в присутствии семьи и знакомых.

Правозащитница также заявила, что за убийством Анзорова могут стоять определенные спецслужбы, и, вполне вероятно, средства массовой информации, отождествлявшие ислам с терроризмом и задевавшие чувства верующих. По словам Саратовой, оскорбления любой религии ни в коем случае нельзя считать свободой слова, передает РИА "Новости".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя полученную информацию, что не осведомлен о похоронах Анзорова. При этом пресс-секретарь президента России заявил, что убийство учителя во Франции является терактом, подлежащим осуждению.

Напомним, 16 октября Анзоров обезглавил недалеко от Парижа учителя Франции, после чего его ликвидировали правоохранительные органы. По информации СМИ, преподаватель занимался на уроках показом карикатур на пророка Мухаммеда. Президент французской республики Эммануэль Макрон назвал инцидент терактом.