Для обеспечения безопасности жителей страны хватит уже введенных мер

В строгой изоляции россиян и ограничении их передвижения по регионам и внутри них из-за коронавируса нет необходимости. Так прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков инициативу о закрытии сообщения по стране.

Уже введенных мер хватит для обеспечения безопасности жителей нашей страны во время пандемии, отметил пресс-секретарь президента России.

Главам регионов в период распространения коронавируса дано право после согласования с правительственной комиссией предпринимать определенные меры. Что вводить, а что отменить, они решат, опираясь на эпидемиологическую обстановку на местах, напомнил Песков, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что из-за второй волны коронавируса в России предложили ограничить перемещения россиян между регионами и внутри них. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, это необходимо, пока не появится возможность влиять на эпидемию с помощью лекарств.

