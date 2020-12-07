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Суд в Стамбуле решил освободить журналистов НТВ, которых ранее задержали из-за съемок на военных объектах Турции. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как пишет РИА "Новости", россиян должны отправить на родину в ближайшее время.
Ранее стало известно, что журналистов НТВ задержали за нарушение правил съемок на военных объектах. Сообщалось, что им могут предъявить обвинение в шпионаже. В таком случае гражданам РФ грозило бы до 20 лет лишения свободы.
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