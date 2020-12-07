Во Франции россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы

Гражданину РФ придется также заплатить штраф в размере пяти тысяч евро

Суд в Париже признал россиянина Александра Винника виновным по делу об отмывании денег. Согласно вердикту, ему назначили пять лет заключения. 

Об этом пишет РИА "Новости". 

Винника поймали в Греции по запросу США в 2017 году. Американцы заявляли, что россиянин нарушил местные законы и отмывал миллиарды долларов. В 2018-м Франция попросила Грецию отдать Винника ей, спустя некоторое время его увезли в Париж. Там россиянина также обвинили в отмывании денег в составе преступной группировки. Защита Александра утверждала, что он не виновен, а стал жертвой манипуляции со стороны. 

Полина ИВАНОВА

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