Гражданину РФ придется также заплатить штраф в размере пяти тысяч евро

Суд в Париже признал россиянина Александра Винника виновным по делу об отмывании денег. Согласно вердикту, ему назначили пять лет заключения.

Об этом пишет РИА "Новости".

Винника поймали в Греции по запросу США в 2017 году. Американцы заявляли, что россиянин нарушил местные законы и отмывал миллиарды долларов. В 2018-м Франция попросила Грецию отдать Винника ей, спустя некоторое время его увезли в Париж. Там россиянина также обвинили в отмывании денег в составе преступной группировки. Защита Александра утверждала, что он не виновен, а стал жертвой манипуляции со стороны.