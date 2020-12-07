Как избавиться от похмелья: поможет аппетитный десерт

Как избавиться от похмелья: поможет аппетитный десерт
Фото: pixabay.com
От традиционного огуречного рассола лучше отказаться

Утреннее похмелье – настоящая беда, которая омрачает воспоминания о бурной вечеринке. Для того чтобы облегчить страдания, необязательно прибегать к медикаментам. Снять симптомы алкогольного отравления поможет фруктовый десерт, рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Так, отличным решением будет позавтракать легким пюре из фруктов. Также можно запечь в духовке яблоки или груши. Такое легкое блюдо будет хорошим стартом для начала дня после шумного мероприятия. Фрукты помогут слизистой желудка быстрее восстановиться, так что перепивший человек почувствует облегчение, отметила специалист. 

Эксперт также посоветовала не пить традиционное средство от похмелья – огуречный рассол. По ее словам, пользы от него нет, зато такой напиток ударит по почкам.

Также лучше отказаться от плотного обеда и ужина. Организму нужно дать время на восстановление. Тяжелая пища усложнит этот процесс, рассказала в беседе с изданием "Ридус" Дюваль.

Кстати, недавно стало известно, что россиян хотят лишить длинных новогодних выходных из-за того, что в это время они слишком много пьют. 

Ольга ФЕДОРОВА

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