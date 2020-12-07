Ликвидированный нарушитель при себе имел автомат, рацию и прибор ночного видения

Трое вооруженных мужчин, которые пытались в конце прошлой недели прорваться с Украины в Россию, первыми открыли огонь по нашим пограничникам. О деталях инцидента на российско-украинской границе в Белгородской области сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, 3 декабря погранотряд регионального управления Федеральной службы безопасности засек троих вооруженных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу РФ. На требования командира пограничного отряда остановиться нарушители открыли по ним огонь.

Чтобы защитить жизни своих подчиненных он приказал стрелять в ответ. В ходе перестрелки один из нарушителей был ликвидирован, двое других сбежали обратно на Украину.

По словам Петренко, при убитом обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения, сообщает РИА "Новости". Фамилия и гражданство ликвидированного нарушителя не уточняются.



Сейчас допрашиваются свидетели ЧП и проводится судебная экспертиза.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь военнослужащего для воспрепятствования законной деятельности".

Впервые о перестрелке на российско-украинской границе стало известно 4 декабря. В Киеве заявили, что местным силовикам ничего неизвестно о происшествии, но Незалежная объявила, что будет изучать этот вопрос и обратится за информацией к пограничникам из России. Украинский политолог Александр Булавин предположил, что на такой прорыв через хорошо укрепленный рубеж РФ могли пойти только под наркотиками.

