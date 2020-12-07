Покупкой презентов лучше заняться заранее

Уже совсем скоро наступит Новый год, а это значит, что пора выбирать подарки для родных и близких. Как правило, занятие это непростое, потому что учитывать необходимо множество факторов: вкусы получателя презента, его возраст, бюджет. Топ необычных подарков от "Утро.ру" поможет облегчить задачу.

Шкатулка для украшений

У любительниц украшений есть две проблемы: не знают, что выбрать, и не знают, где хранить. Порадовать модниц можно красивой шкатулкой. Желательно выбирать ящик белого цвета, чтобы не обидеть Быка.

Рождественский свитер

Теплая одежда с милым принтом станет отличным подарком, который не только создаст атмосферу приближающегося праздника, но и согреет в холодные зимние вечера.

Пауэрбанк

Без этой небольшой вещицы не обходится почти каждый владелец смартфона. Украсить гаджет можно персональной гравировкой или просто подобрать дизайн, который понравится получателю.

Брендовая зажигалка

Любители стильных аксессуаров оценят такой подарок, который может пригодиться не только курильщикам.

Именной халат

Уютный махровый халат – это практичный презент, который понравится и родным, и друзьям.

Термос с заварником

Любителям чая и кофе можно подарить брендовый термос с заварником. Его преимущество – это встроенный заварник, который может держать температуру в течение нескольких часов.

Холдер для документов

Тем, кто часто путешествует или постоянно не может найти нужный документ, можно подарить специальный органайзер, который поможет хранить все важные документы в одном месте.

Мини-фондю

Такому подарку обрадуются гурманы и любители кулинарных экспериментов, ведь в фондю можно расплавить не только сыр, но и шоколад или зефир.

Серебряные украшения

Известно, что Бык – любитель серебра, поэтому подберите для девушки украшение, которое дополнит новогодний образ и принесет удачу в 2021 году.

Набор сладостей

Шоколад и другие сладости – универсальный подарок на Новый год. Такие наборы можно дарить, например, коллегам или тем, о чьих предпочтениях вы знаете немного, ведь сладкое все любят.

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