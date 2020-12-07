Гости онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ поучаствовали в акции "Елка желаний"

Акцию организовал Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей"

Политики, главы госкорпораций, директора коммерческих брендов, а также звезды кино и театра поучаствовали 5 декабря в марафоне #МЫВМЕСТЕ. В прямом эфире именитые гости сняли с праздничного дерева заявки участников ежегодной Всероссийской акции "Елка желаний".

Марафон шел 35 часов в соцсетях. Зрители могли посмотреть выступления спикеров и различные развлекательные мероприятия, а также послушать поздравления российских знаменитостей. Также были проведены мастер-классы и телемосты с другими странами, показаны репортажи о главных волонтерских событиях 2020 года.

Среди именитых гостей акции оказались: первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев,заместитель председателя правительства Татьяна Голикова,заместитель генерального директора АНО "Россия-страна возможностей" Владислав Даванков, генеральный директор и соучредитель лейбла "Блэк стар" Павел Курьянов, актер Евгений Миронов и другие.

По традиции к акции в третий раз присоединился президент РФ Владимир Путин. Глава страны выбрал два желания участников благотворительной акции "Елка желаний". Лидер россиян исполнит желания 10-летнего Александра Колясникова из Тулы, который мечтает обнять настоящую панду, и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска, который хотел бы посетить Красную Площадь, покататься на коньках и посмотреть рабочее место президента.

Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2019-м исполнились мечты больше 7500 участников. В 2020-м заявки начали принимать 16 ноября, подать их можно до 15 декабря. Уже сейчас россияне отправили 12 тыс. заявок. Партнеры акции и неравнодушные граждане будут исполнять желания людей с 5 декабря по 28 февраля. Стать участниками могут россияне и граждане, у кого есть вид на жительство, нескольких категорий: дети-сироты и дети без попечительства родителей от 3 до 17 лет, люди с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет, дети в возрасте от 3 до 17 лет из семей, чей доход ниже прожиточного минимума, дети (от 3 до 17 лет) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В рамках акции "Елка желаний" участники могут получить: развивающие материалы и книги, детские игрушки, товары для хобби, одежду, цифровую технику, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты. Также будут исполнены и не материальные желания, например, мечта "стать машинистом поезда".

Подать заявку на участие или присоединиться к акции в качестве партнера можно на сайте елкажеланий.рф