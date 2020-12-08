Шведский бизнесмен порассуждал об истинной принадлежности полуострова

Крым всегда являлся частью России, а то, что произошло в 2014 году, стало следствием нарушения обещаний со стороны НАТО. Такое мнение выразил шведский бизнесмен Дан Стен Ульссон.

Он полагает, что в 1954 году УССР решила передать Крым Украине "после перепоя". В действительности полуостров украинской частью никогда не был.

Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, Ульссон заявил, что события 2014 года произошли потому, что НАТО нарушила обещание Горбачеву не расширятся на восток. Журналисты сообщили, что предварительно бизнесмен сделал такое признание, попросив их не записывать его точку зрения относительно полуострова.

"Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал",– приводит слова Ульссона "Общественная служба новостей".

Глава концерна Stena AB заявил, что сейчас бывшая российская база в Румынии стала базой НАТО – советские военные покинули ее в 1958 году. Он отметил, что если бы был русским, то ему подобное бы сильно не понравилось

Позже издание выпустило крайне эмоциональную статью о том, что Дан Стен Ульссон совершенно не прав в своих высказываниях относительно полуострова. Обозреватель Микаэль Виниарски заявил, что связь между российской базой в Румынии и "аннексией" Крыма довольно смутная. Уход российских военных связан не с "уступкой" Горбачева, а с желанием народов Восточного блока "вырваться из-под контроля Москвы". Читатели подобную позицию раскритиковали.

"А что, ты автоматически становишься "почитателем Путина", если считаешь, у России больше исторических прав на Крым, чем у Украины, которая вообще как государство родилась только в 1991-1992 годах?", – приводит комментарий ИноСМИ.

Накануне ООН приняла новую резолюцию по Крыму. В ней Москву призвали перестать наращивать военную мощь на полуострове.