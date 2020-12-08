Наказание последует за нарушения десяти запретов

В самом начале нового года россиян ждут перемены. Жильцам многоквартирных домов сочинили новые правила, не выполняя которые, они будут оштрафованы.

С 1 января вступает в силу постановление правительства от 16 сентября 2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", состоящее из 450 пунктов и нескольких приложений. Десять из прописанных там запретов касаются владельцев жилой недвижимости.

Газовой плитой можно пользоваться только после техобслуживания. А проводить диагностику будут за счет жильца. Массовых проверок, без особой в том нужды, организовывать не будут, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Ни на чердаках многоквартирных домов, ни на цокольных этажах нельзя хранить какие бы то ни было личные вещи, добавил аналитик. Все банки с консервацией, рабочие инструменты и прочее теперь придется сносить в жилье.

Кроме того, запрещается, уходя, оставлять свечи, непотушенные сигареты на балконах и лоджиях. Также на окнах подвалов должны открываться решетки. Их необходимостью на первых этажах, в случае если окна или двери являются эвакуационными выходами, могут заинтересоваться пожарные, отмечает телеканал "360".

За нарушения этих правил оштрафуют на сумму от 2 до 5 тыс. рублей. Но, если в результате невыполнения требований кто-то пострадал, то виновник понесет уголовное наказание, передает RT.

Ранее сообщалось, что скоро на абсолютно законном основании россиян станут принудительно выселять из жилья. Если дом или квартира мешает реализации "комплексного развития", проще говоря, тотальной застройке территории, никто не будет считаться с правом собственности.

