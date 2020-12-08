Задержанные в Турции российские журналисты вернулись на родину

Против них не стали возбуждать дело о шпионаже

Сотрудники телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже вернулись в Москву. Журналисты вернулись на родину после скандала в Турции.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, с мужчинами все в порядке. Они выразили благодарность российскому МИД, Посольству России в Анкаре и Генконсульству России в Стамбуле за помощь.

Ранее журналистов задержали неподалеку от Стамбула во время съемки. Более суток россияне не выходили на связь.

Позже оказалось, что сотрудники телеканала вели съемки неподалеку от завода по производству беспилотников без соответствующего разрешения. Им могли предъявить обвинение в шпионаже, однако турецкая сторона от подобного отказалась.