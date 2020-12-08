Задержанные в Турции российские журналисты вернулись на родину

Против них не стали возбуждать дело о шпионаже

Сотрудники телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже вернулись в Москву. Журналисты вернулись на родину после скандала в Турции. 

Как сообщили в пресс-службе телеканала, с мужчинами все в порядке. Они выразили благодарность российскому МИД, Посольству России в Анкаре и Генконсульству России в Стамбуле за помощь. 

Ранее журналистов задержали неподалеку от Стамбула во время съемки. Более суток россияне не выходили на связь.

Позже оказалось, что сотрудники телеканала вели съемки неподалеку от завода по производству беспилотников без соответствующего разрешения. Им могли предъявить обвинение в шпионаже, однако турецкая сторона от подобного отказалась

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Запуск "Северного потока-2" убьет украинский транзит

Россия откажется от перекачки газа через Незалежную через четыре года

Путин напугал Украину новым назначением Чубайса

В Киеве ожидают еще больших шагов Кремля на международной арене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1247 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей