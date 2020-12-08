Как увеличить пенсию: экономист рассказал о единственном варианте

Как увеличить пенсию: экономист рассказал о единственном варианте
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Россиянам советуют вкладывать сбережения для получения прибыли в старости

В то время как накопительная часть пенсии заморожена, есть только один реальный и надежный способ получать в старости больше. О нем рассказал научный руководитель Института экономики РАН, экономист Руслан Гринберг.

Откладывать для этого каждый месяц определенную сумму – это хорошо. Но можно поднять будущий доход, если эти деньги не будут лежать мертвым грузом, добавил специалист.

По его мнению, средства необходимо вкладывать. Только прежде нужно выбрать направление, ведь надежность активов трудно гарантировать.

Суммы побольше очень даже неплохо применить на финансовом рынке. Важно лишь разобраться в тонкостях, чтобы не попасть впросак.

При маленьких доходах Гринберг посоветовал копить валюту. Хранить рубли совсем не выгодно, поскольку ситуация с ними абсолютно не определенная и теперь, и в будущем, пояснил экономист NEWS.ru. 

Накануне стало известно о нововведении ПФР, которое может лишить выплат  миллионы жителей нашей страны. Это произойдет, если будет проведена очередная пенсионная реформа, при которой с 15 до 30 лет увеличится необходимый для получения льгот трудовой стаж.

Ранее неоднократно призывали россиян самостоятельно копить на старость. Говорилось, что в любой момент можно начать перечислять часть зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, за что будут предоставляться налоговые льготы и гарантируется не только сохранность сбережений, но и их рост.

Полина ДОРОЖКИНА

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А есть что вкладывать? Более половины населения от зарплаты до зарплаты и плюс миллионов 20 безработных. Сказочники, лучше обеспечьте народ работой и зарплатой с которой можно что-то откладывать.
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