Явившиеся во сне образы расскажут о том, что ждет в будущем

Многие люди верят, что по снам можно определить, как сложится их дальнейшая жизнь. Иногда во время отдыха у женщин появляется видение, будто они находятся в интересном положении. Давайте разберемся, что сулит такой сон.

Сонник Миллера

Если во сне увидеть себя беременной, то это означает следующее – в отношениях с мужем не будет гармонии. Девственницы, к которым пришел подобный образ, столкнутся с неприятностями или попадут в ситуацию, где их опозорят. Если беременная женщина видит себя в положении, то это обещает удачный исход родов.

Сонник Ванги

Считается, что беременность во сне сулит замужней женщине радость и счастье в браке, а для незамужней готовит какие-то неприятности. Также сон может означать перемены в личной жизни. Если снится чужая беременность, то ждите финансовых поступлений.

Беременность, заканчивающаяся родами во сне, обещает освобождение от проблем. Чем легче проходят роды, тем удачнее будут реализовываться дела.

Сонник Фрейда

Беременность во сне является предвестником пополнения в семье в реальности. Кроме того, иногда это означает, что женщина не удовлетворена нынешними отношениями, поэтому вскоре она найдет нового избранника. Если мужчина оказался в интересном положении, то это говорит о его абсолютной готовности стать отцом. Однако в будущем он может столкнуться с проблемами, связанными с женщинами.

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