Припадки и дрожь: таинственная болезнь в Индии распространяется со страшной силой

Припадки и дрожь: таинственная болезнь в Индии распространяется со страшной силой
Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
За сутки количество больных удвоилось

На юге Индии, в городе Элуру штата Андхра-Прадеш, произошла вспышка страшной болезни. Установлено, что с коронавирусом это никак не связано, рассказал инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой.

От чего заразились жители, пока не известно. Им провели компьютерную томографию. Сданные жителями тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты, сообщил чиновник РИА "Новости".

Причинами недуга могло стать загрязнение воды или продуктов. Эксперты при этом не исключают, что заболевшие могли отравиться средством защиты от комаров, пишет Times of India.

Госпитализировать зараженных начали 5 декабря. Они поступали к врачам с признаками эпилепсии, обмороками, припадками, дрожью, головокружением, острой головной болью и рвотой, передает "МИР24".

Число пострадавших от недуга, по последним данным, составляло 848 человек. Из них 332 уже излечились и вышли из больниц.

Полина ДОРОЖКИНА

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