Для того, чтобы порадовать близких или друзей, необязательно тратить много денег

Декабрь – то время, когда люди активно закупают подарки на Новый год. Однако пандемия принесла россиянам огромное количество трудностей, в том числе финансовых. Многие оказались в сложном положении. Но это не повод отказываться от ежегодной традиции делать сюрпризы родным и друзьям. "Утро.ру" рассказало, какие недорогие подарки можно приобрести.

Идеи подарков для женщин

Набор лаков для ногтей;

Оригинальная ручка;

Чехол для телефона;

Набор для творчества – картины из страз, раскраски по номерам и так далее;

Косметический набор – крем для рук и гигиеническая помада;

Блокнот;

Свеча ручной работы;

Новогодние украшения для елки;

Подарочный набор чая.

Идеи подарков для мужчин

Визитница;

Флеш-накопитель;

Настольный дартс;

Ароматизатор для машины;

Набор теплых носков;

Оригинальный брелок.

Идеи подарков для семейных пар

Настольная игра;

Вечный календарь;

Оригинальная статуэтка;

Парные кружки;

Набор бокалов.

Идеи подарков для детей

Набор сладостей;

Игрушка в форме символа года;

Теплые носки или варежки;

Новогодняя раскраска.

Ранее "Утро.ру" подготовило ТОП-10 оригинальных, но менее бюджетных идей подарков на Новый год.