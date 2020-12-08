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Декабрь – то время, когда люди активно закупают подарки на Новый год. Однако пандемия принесла россиянам огромное количество трудностей, в том числе финансовых. Многие оказались в сложном положении. Но это не повод отказываться от ежегодной традиции делать сюрпризы родным и друзьям. "Утро.ру" рассказало, какие недорогие подарки можно приобрести.
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Ранее "Утро.ру" подготовило ТОП-10 оригинальных, но менее бюджетных идей подарков на Новый год.
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