Идеи недорогих подарков на Новый год 2021

Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: jpb/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для того, чтобы порадовать близких или друзей, необязательно тратить много денег

Декабрь – то время, когда люди активно закупают подарки на Новый год. Однако пандемия принесла россиянам огромное количество трудностей, в том числе финансовых. Многие оказались в сложном положении. Но это не повод отказываться от ежегодной традиции делать сюрпризы родным и друзьям. "Утро.ру" рассказало, какие недорогие подарки можно приобрести.

Идеи подарков для женщин

  • Набор лаков для ногтей;
  • Оригинальная ручка;
  • Чехол для телефона;
  • Набор для творчества – картины из страз, раскраски по номерам и так далее;
  • Косметический набор – крем для рук и гигиеническая помада;
  • Блокнот;
  • Свеча ручной работы;
  • Новогодние украшения для елки;
  • Подарочный набор чая.

Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Идеи подарков для мужчин

  • Визитница;
  • Флеш-накопитель;
  • Настольный дартс;
  • Ароматизатор для машины;
  • Набор теплых носков;
  • Оригинальный брелок.  

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Идеи подарков для семейных пар

  • Настольная игра;
  • Вечный календарь;
  • Оригинальная статуэтка;
  • Парные кружки;
  • Набор бокалов.

Фото: jpb/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Идеи подарков для детей

  • Набор сладостей;
  • Игрушка в форме символа года;
  • Теплые носки или варежки;
  • Новогодняя раскраска.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ранее "Утро.ру" подготовило ТОП-10 оригинальных, но менее бюджетных идей подарков на Новый год. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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