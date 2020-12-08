С Нового года изменятся правила для автошкол

Эти меры могут стать поводом для недопуска к экзамену

Новые правила для автошкол в России вступят в силу в апреле 2021 года. Проект приказа МВД оказался в распоряжении журналистов.

С Нового года организации будут обязаны передавать сведения об учениках в полицию в течение первых пяти дней. Ранее автошколы сообщали эти данные не позднее 30 дней до конца обучения, пишет РИА "Новости".

Также сообщается, что отказ передать информацию станет основанием для того, чтобы будущих водителей не допустили к сдаче экзамена на права, уточняет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" писало, на что нужно обратить внимание при покупке машины.

Карина СИРАЗОВА

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