Россияне бросились судорожно скупать зарубежное жилье

Россияне бросились судорожно скупать зарубежное жилье
Фото: Perry Mastrovito/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Количество сделок по приобретению недвижимости из-за ограничений по коронавирусу вырастет

Россияне массово скупают жилье за рубежом. Большим спросом пользуются страны, в которых, став владельцем дома или квартиры, можно получить вид на жительство, а то и гражданство.

Во время действующих в мире ограничений по коронавирусу и падения доходов из-за снижения курса рубля количество сделок по приобретению любой недвижимости за границей уменьшится на 20 – 30%. А вот жилье в государствах, которые выдают за такую покупку свой паспорт, разбирают чаще.

Такой спрос вырос к примеру, в Греции на 20%, и это не предел. За год в этой стране, а также в Португалии и Испании число совершенных россиянами приобретений жилья может увеличиться еще на столько же. Для оформления ВНЖ наши соотечественники приобретают дома и квартиры на Кипре, хотя там гражданство уроженцам других стран в ноябре временно перестали дарить. 

Вид на жительство стал крайне важен для состоятельных людей, рассказали "Коммерсанту" представители компании Henley&Partners. Эксперты считают, что из-за закрытия границ россияне станут покупать больше недвижимости для сдачи в аренду.

Ранее сообщалось об ажиотажном спросе на вторичное жилье в третьем квартале 2020 года. Чтобы не потерять сбережения во время разыгравшегося из-за пандемии кризиса, россияне начали скупать квартиры не только в современных домах с улучшенной планировкой, но и в старых "хрущевках".

Полина ДОРОЖКИНА

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