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На своей странице в "Фейсбук" Мария Захарова сообщила, что ее щенок по кличке Панди умер. Питомец скончался из-за серьезных болезней, обнаруженных в организме.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что за жизнь щенка специалисты боролись неделю. В последнее время Панди находился в стационаре.
"Энтерит, паравирусная инфекция и еще какая-то гадость победили. Еще два щенка из помета, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют", – рассказала Захарова.
Она призналась, что очень тяжело переживает смерть щенка. Несмотря на то, что госслужащая взяла питомца из приюта совсем недавно, в конце ноября, Мария успела к нему привязаться.
"Вчера не было сил даже написать. Просто капали слезы. Всего день она провела дома, а как будто так было всегда", – отметила Захарова.
Дипломат вспомнила трогательный момент, связанный с Панди: собака положила рядом с собой игрушечного щенка и долго смотрела на него.
Мария пообещала, что в будущем снова заведет питомца из приюта, передает "Пятый канал".
Ранее стало известно о том, что Мария Захарова резко ответила исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл из-за ее заявления о Северном потоке.
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