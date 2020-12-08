Боролись неделю: Захарова столкнулась с тяжелой утратой

Боролись неделю: Захарова столкнулась с тяжелой утратой
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Госслужащая рассказала о трагедии в личном микроблоге

На своей странице в "Фейсбук" Мария Захарова сообщила, что ее щенок по кличке Панди умер. Питомец скончался из-за серьезных болезней, обнаруженных в организме.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что за жизнь щенка специалисты боролись неделю. В последнее время Панди находился в стационаре.

"Энтерит, паравирусная инфекция и еще какая-то гадость победили. Еще два щенка из помета, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют", – рассказала Захарова.

Она призналась, что очень тяжело переживает смерть щенка. Несмотря на то, что госслужащая взяла питомца из приюта совсем недавно, в конце ноября, Мария успела к нему привязаться.

"Вчера не было сил даже написать. Просто капали слезы. Всего день она провела дома, а как будто так было всегда", – отметила Захарова.

Дипломат вспомнила трогательный момент, связанный с Панди: собака положила рядом с собой игрушечного щенка и долго смотрела на него.

Мария пообещала, что в будущем снова заведет питомца из приюта, передает "Пятый канал".

Ранее стало известно о том, что Мария Захарова резко ответила исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл из-за ее заявления о Северном потоке. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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