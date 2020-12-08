Госслужащий был готов к любому исходу

Дмитрий Песков рассказал, что задумывался о составлении завещания после того, как заболел коронавирусом. Такое заявление пресс-секретарь президента России сделал во время беседы с телеведущей Наилей Аскер-заде.

Госслужащий признался, что задумался об этом из-за особенностей протекания болезни, передает РИА "Новости".

"Ощущение очень странные от болезни в целом", – заявил Песков.

Напомним, 12 мая стало известно о том, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Болезнь не обошла стороной и жену пресс-секретарь президента – олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Супруги решили лечь в больницу, чтобы не подвергать опасности других членов семьи.

Позже выяснилось, что у Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию. Болезнь сопровождалась такими симптомами, как повышенная температура и ломота в теле. Кроме того, у госслужащего пропало обоняние.

26 мая Дмитрий Сергеевич вернулся к исполнению своих обязанностей. Однако он принял решение еще некоторое время работать в домашнем режиме и соблюдать карантин.

Ранее появилась информация, что Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин принимает решения.