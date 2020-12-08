Быстро и просто: новый способ убрать старые кусты клубники

Быстро и просто: новый способ убрать старые кусты клубники
Фото: Holger Hollemann/dpa/www.globallookpress.com
Выкорчевывать отслужившее растение нужно раз в четыре года

Клубника – растение не долговечное. Наступает момент, когда нужно убирать состарившиеся кустики из истощенной со временем почвы. 

Сделать это довольно не просто. Нужно не только выкопать все, но и найти место, куда поместить огромную массу растения, корни которого очень долго перегнивают. И на все это потребуется немало усилий.

Однако есть способ намного проще. Его подскажет "Утро.ру".

Как быстро убрать старые кусты клубники 

На четвертый год роста после сбора последних ягод следует набросать на кусты вырванные сорняки. Затем поверху уложить скошенную на газоне траву, пищевые отходы, опавшие листья.

Под такой толстый слой солнечный свет не проникает, поэтому клубничник больше не растет и отмирает. Чтобы это проходило побыстрее, можно накрыть грядку пленкой, закрепив ее чем-нибудь тяжелым. Все может перегнить еще скорее – за два месяца, – если налить сверху препараты "Байкал", "Возрождение" и т.п.

И затрат никаких, и на будущую весну там, где росла клубника, отлично приживутся любые овощи. 

Вот такой простой способ без выкорчевывания кустов избавиться от старого клубничника.

Ранее "Утро.ру" писало об урожайной схеме посадки клубники. Чтобы получить много сладкой и ароматной ягоды будущим летом, посадить клубничные кусты нужно уже в августе, соблюдая при этом несколько правил.

Полина ДОРОЖКИНА

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