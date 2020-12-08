Власти заберут "брошенное" в Крыму имущество

Власти заберут "брошенное" в Крыму имущество
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Правительство полуострова пытается решить проблему с многочисленными объектами, собственники которых неизвестны

Правительство Крыма может признать бесхозное имущество муниципальным, если объект, потенциально попадающий в такую категорию, состоит на учете регистрационных органов в течение года. Соответствующее заявление сделал зампред Госкомрегистра республики Алексей Костин.

Для реализации этой возможности, уточнил госслужащий, местные органы власти могут претендовать на передачу объекта в муниципальную собственность. В таком случае муниципалитет обращается в суд с исковым требованием о признании права на указанное имущество, при условии, если Госкомрегистр поставил жилье на учет годом ранее.

Чтобы передать имущество в муниципалитет, районная администрация должна направить в Госкомрегистр необходимые документы с подтверждением отказа хозяина от жилья либо фактом отсутствия информации о лице, владеющим объектом. При обнаружении ранее зарегистрированных прав осуществить передачу в пользу местных властей невозможно.

По словам Костина, в соответствии с законодательством республики к бесхозным объектам могут относиться газовые трубопроводы или ЛЭП, а также трассы регионального и межмуниципального значения, передает РИА "Новости".

В марте 2021 года в Крыму вступает в силу закон о запрете на владение земельных участков для иностранных граждан. Изменения коснутся 19 из 25 районов полуострова.

Егор МАЛКОВ

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