В Кремле отреагировали на вести о нездоровье Путина

В Кремле отреагировали на вести о нездоровье Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Окружение президента знает, откуда появилась такая информация

В СМИ в очередной раз появились слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Домыслы о состоянии российского лидера в Кремле назвали полной чушью:

"Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили".

Песков также добавил, что подобные информационные вбросы никак не беспокоят Путина. Он не исключил, что они будут продолжаться и дальше. Кроме того, в Кремле знают, кто распространяет эти фейки, передает РИА "Новости".

Напомним, что ложная информация о президенте и его окружении за последние несколько недель появляется не впервые. Недавно западные СМИ заговорили об отставке Путина якобы из-за болезни Паркинсона.

Однако в Кремле заверили: здоровье российского лидера – отменное.

Карина СИРАЗОВА

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Мойдодыр
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дай ему Бог здоровья еще лет на 30!!!
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