Документ вступит в силу 1 января 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии. Об этом сообщается на сайте Кремля и портале официальной правовой информации.

Согласно документу, время так называемого дожития, в течение которого человек будет получать пенсию, продлится два года (264 месяца). Эта норма вступит в силу 1 января 2021 года.

Госдума приняла этот закон 26 ноября. Совет Федерации одобрил его 2 декабря.

До этого срок выплаты накопительной пенсии составлял 21,5 год (258 месяцев).

Ранее были названы новые условия для выхода на пенсию, которые обеспечат индексацию выплат. Предложено с 2030 года начать повышать трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии по старости, по одному году в год до 30 лет.