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Во вторник, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон об удаленке. В документе, кроме прочего, указан новый порядок увольнения с такой работы.
Там говорится, что переводить сотрудника на дистанционку разрешено не больше, чем на полгода. И договор при этом можно заключать на бумаге, без цифровой подписи.
Сотрудник не ограничен в праве выбрать место для такого труда. Главное – чтобы там был интернет.
Работнику позволено находиться не на связи и не отвечать на письма и звонки начальника в определенные моменты. Будить его в любое время, как раньше, запрещено.
Уволить сотрудника можно. Но только в случае, если он игнорирует телефонные звонки работодателя на протяжении двух суток без уважительной причины.
Переводить работников на удаленку в обязательном порядке можно лишь в чрезвычайной ситуации. При этом необходимо оборудовать ему место, сказано в документе.
Закон о дистанционной работе вступит в действие 1 января 2021 года.
Ранее этот закон рассмотрели и одобрили в Совете Федерации. В документе были прописаны три вида "удаленки" – постоянная временная и комбинированная.
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