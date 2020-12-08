Правила "дистанционки" утверждены окончательно

Во вторник, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон об удаленке. В документе, кроме прочего, указан новый порядок увольнения с такой работы.

Там говорится, что переводить сотрудника на дистанционку разрешено не больше, чем на полгода. И договор при этом можно заключать на бумаге, без цифровой подписи.

Сотрудник не ограничен в праве выбрать место для такого труда. Главное – чтобы там был интернет.

Работнику позволено находиться не на связи и не отвечать на письма и звонки начальника в определенные моменты. Будить его в любое время, как раньше, запрещено.

Уволить сотрудника можно. Но только в случае, если он игнорирует телефонные звонки работодателя на протяжении двух суток без уважительной причины.

Переводить работников на удаленку в обязательном порядке можно лишь в чрезвычайной ситуации. При этом необходимо оборудовать ему место, сказано в документе.

Закон о дистанционной работе вступит в действие 1 января 2021 года.

Ранее этот закон рассмотрели и одобрили в Совете Федерации. В документе были прописаны три вида "удаленки" – постоянная временная и комбинированная.