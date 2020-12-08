Недавно в Россию звонила дочь экс-полковника ГРУ

Племянница Сергея Скрипаля выдала новые подробности о нем и его наследнице. Виктория поведала об их жизни после отравления в Британии.





Она сообщила, что Юлия в конце ноября звонила в Россию и просила, чтобы о содержании этого телефонного разговора узнали СМИ. По словам дочери экс-полковника ГРУ, в их семье все порядочные люди.





"Папа любит маму, он не бросал бабушку", но теперь сам находится "в беспомощном состоянии", процитировала сестру Виктория. И добавила, что родственница связалась с нею по просьбе отца.





Сама Юлия уже восстановилась после отравления, только зрение немного пострадало. А вот Сергей Скрипаль плох – он дышит через трубку в горле и находится под постоянным наблюдением врача, отметила племянница в интервью "Собеседнику".





Бывшего разведчика и его дочь разделили. При этом оба по-прежнему живут в Англии, по предположению Виктории, на закрытой военной базе в Портон-Дауне.

Юлия работает удаленно фрилансером в логистике. Еще она получает полпенсии отца. И уже стала гражданкой Великобритании, сообщила родственница.

Ранее в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились новые детали. По некоторым сведениям, через четыре недели после случившегося агенты ГРУ пытались помешать расследованию.