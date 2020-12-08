"В беспомощном состоянии": родственница выдала новые подробности о Скрипале

"В беспомощном состоянии": родственница выдала новые подробности о Скрипале
Виктория Скрипаль. Кадр youtube.com
Недавно в Россию звонила дочь экс-полковника ГРУ
Племянница Сергея Скрипаля выдала новые подробности о нем и его наследнице. Виктория поведала об их жизни после отравления в Британии.

Она сообщила, что Юлия в конце ноября звонила в Россию и просила, чтобы о содержании этого телефонного разговора узнали СМИ. По словам дочери экс-полковника ГРУ, в их семье все порядочные люди.

"Папа любит маму, он не бросал бабушку", но теперь сам находится "в беспомощном состоянии", процитировала сестру Виктория. И добавила, что родственница связалась с нею по просьбе отца.

Сама Юлия уже восстановилась после отравления, только зрение немного пострадало. А вот Сергей Скрипаль плох – он дышит через трубку в горле и находится под постоянным наблюдением врача, отметила племянница в интервью "Собеседнику".

Бывшего разведчика и его дочь разделили. При этом оба по-прежнему живут в Англии, по предположению Виктории, на закрытой военной базе в Портон-Дауне.

Юлия работает удаленно фрилансером в логистике. Еще она получает полпенсии отца. И уже стала гражданкой Великобритании, сообщила родственница.

Ранее в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились новые детали. По некоторым сведениям, через четыре недели после случившегося агенты ГРУ пытались помешать расследованию.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Полина ДОРОЖКИНА

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