Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
681 новости
Юлия работает удаленно фрилансером в логистике. Еще она получает полпенсии отца. И уже стала гражданкой Великобритании, сообщила родственница.
Ранее в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились новые детали. По некоторым сведениям, через четыре недели после случившегося агенты ГРУ пытались помешать расследованию.
Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег
Правительство полуострова пытается решить проблему с многочисленными объектами, собственники которых неизвестны