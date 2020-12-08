Что подорожает в 2021 году: эксперт назвал три категории товаров

Что подорожает в 2021 году: эксперт назвал три категории товаров
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Россиянам все сложнее сводить дебет с кредитом

Текущий год оказался весьма сложным для жителей России, как и для всего мирового сообщества. Тяжелый 2020-й наконец-то подходит к концу, однако, по мнению некоторых представителей экспертного сообщества, в будущем году россиянам не стоит рассчитывать на улучшение экономического положения. Например, цены в магазинах продолжат свой рост.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов обозначил, какие категории товаров, в первую очередь, подорожают после Нового года. По мнению специалиста, цены взлетят на овощи, фрукты, а также импортную продукцию.

При этом Карпов подчеркнул, что увеличение стоимости коснется и других продуктов. К удорожанию приведет изменение курса валют, рост уровня инфляции, а также другие экономические факторы.

С другой стороны, низкая покупательская активность населения может несколько сдержать скачок цен. По крайней мере, магазины постараются не задирать стоимость на продукты слишком резко. Ведь в таком случае они рискуют остаться без покупателей, которые в попытках сэкономить будут искать торговые точки с ценами пониже, передает издание News.ru.

О том, что россиян ждут скачки стоимости важных продуктов питания, говорят и другие эксперты. Недавно стало известно, как в будущем году будут вести себя цены на мясо.

Ольга ФЕДОРОВА

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капитализьма она такая
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