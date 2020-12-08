Туроператоры призывают власти оперативнее решать проблему водоснабжения на полуострове

Количество желающих провести новогодние каникулы в Крыму в этом году выросло на 10-15%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Однако все может испортить дефицит пресной воды, наблюдающийся на полуострове. Столкнувшиеся с трудностями туристы и сами больше не вернутся в Крым, и других отвернут.

"Вопросы с водой – это существенное обстоятельство, которое может повлиять на туристов. Если они столкнутся с дискомфортом в этой части, особенно зимой, это может провести к оттоку в следующем сезоне",

– предупредила Ломидзе. Она отметила, что пока жалоб со стороны отдыхающих на проблемы с водой в Крыму не было, пишет "Независимая газета". Но если туристам, как и местному населению, придется жить по графику подачи воды, это негативно отразится на развитии туристической отрасли на полуострове в будущем.

Впрочем, глава Минкурорта Крыма Вадим Волченко уверен, что этих проблем удастся избежать, поскольку большинство пансионатов и гостиниц имеют собственные скважины или резервуары, объема которых хватает на потребности постояльцев в течение 2-3 суток.

Накануне стало известно, что водохранилища Крыма обмелели еще больше. в итоге в дома Ялты решено подавать воду лишь три часа утром и три часа вечером. При этом в Москве ожидают, что эта ситуация заметно улучшится уже в начале 2021 года.