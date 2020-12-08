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Тысячи украинцев, в том числе руководства больниц, надеются, что российская вакцина "Спутник-V" появится в их стране. Жители Незалежной просят лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука посодействовать в том, чтобы они могли получить доступ к прививке. Об этом рассказал сам политик.
Во время его встречи с директором Центра имени Гамалеи и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым стало известно, что рабочая группа с экспертами двух стран проработала возможность производства вакцины на Украине.
РФПИ и Центр Гамалеи уже сейчас готовы передать украинским коллегам все необходимые детали о технологии производства. Необходимыми мощностями, как выяснилось, обладает компания "Биолик" в Харькове. Если Киев одобрит "сделку", то фирма может хоть сейчас начать производство вакцины и даже отправлять ее в Белоруссию и другие страны, передает РЕН ТВ.
"Спутник – V" – это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация в России уже стартовала. Многие страны по всему миру заинтересовались разработкой российских ученых. Медведчук уже говорил о том, что сделал себе прививку. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский призывал граждан подождать "настоящую" вакцину от Европы.
К слову, президент РФ Владимир Путин уже заверил, что если Киев захочет, Москва пойдет на сделку по вакцине без проблем.
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